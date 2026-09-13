Кожен подавав свою найкращу подачу: Семенюк – про перемогу над Болгарією на Євро-2026

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк оцінив важливість перемоги над Болгарією (3:1) у 3 турі чемпіонату Європи-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Емоції переповнюють, але сил уже немає - віддали все, що могли. Тренер підготовлював нас до того, що будемо грати більше на високих м'ячах – витримали прийом. Біля сітки допомагали, чим могли: старалися торкнутися кожного м'яча, зачепити, щоб створювати постійний пресинг для зв'язуючого. У них [болгар] є гравці високого рівня з різноманітною атакою, тому інколи ми не були готові до всіх їхніх моментів, але впоралися. Найголовніше – ми провели хорошу роботу на подачі, не давали їм перепочивати. Кожен виходив і подавав свою найкращу подачу. Вони не були готові до такого. А все інше виконували за установками: не все виходило, але робота зроблена, всі задоволені", – сказав капітан національної збірної.

Завдяки перемозі над Болгарією, а також попереднім виграшам у матчах проти Ізраїлю та Північної Македонії, "синьо-жовті" достроково гарантували собі вихід до плейоф Євро-2026 з волейболу

"Виграли три з трьох. Не заглядаємо в майбутнє, працюємо крок за кроком. Наступний матч із Португалією. Спокійно, з холодною головою потрібно вийти та зіграти в свою гру. Можливо, тренер дасть комусь відпочити, але наразі всі хочуть грати та приносити результати: як покращувати становище в турнірній таблиці, так і здобувати потрібні очки в рейтинг. Тільки вперед, тільки Україна", – підсумував Семенюк.

Нагадаємо, що на груповому етапі Євро-2026 Україна проведе ще два поєдинки. 14 вересня підопічні Рауля Лосано зіграють проти Португалії, а 15 вересня – з поляками.