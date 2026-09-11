Семенюк: Могли зіграти проти Ізраїлю набагато краще
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк оцінив гру команди в матчі першого туру чемпіонату Європи-2026 проти Ізраїлю.
Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.
"Немає що коментувати: командна гра, добре подавали, іноді добре блокували та й все. Добре виконали свою роботу. Ізраїль — хороша команда, добре підготовлена. Билися до останнього, за всі м'ячі. З нашого боку, звісно, результатом задоволені, але щодо гри — могли краще набагато. Могли з холодною головою вийти та виконати ідеально нашу роботу.
Інколи робили дуже непотрібні помилки, які треба забрати та менше так помилятися. Сподіваюся, що буде як у Лізі націй, де ми з кожним тижнем грали все краще і краще. Сподіваюся, що будемо з кожним матчем якісніше виконувати тактичні задачі тренерського штабу і грати впевненіше", – заявив волейболу.
10 вересня Україна у першому турі чемпіонату Європи-2026 обіграла Ізраїль 3:1. У п'ятницю, 11 вересня, у другому туті українці зіграють із Північною Македонією, початок – о 16:00 за київським часом.