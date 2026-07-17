Тупчій: Серби робили на майданчику все, що хотіли

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу Ліги націй проти Сербії.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Суперники просто все забивали й робили на майданчику, що хотіли. У нас не працювали ані захист, ані блок. У них навпаки: вони дістали практично все й поставили дуже багато блоків.

У них просто все відлітало, все забивалося, пролазило по пальцях у стики. У нас блок сьогодні взагалі не працював. З того, що пам'ятаю — не поставили в блоці практично нічого. Вони пролазили всюди, все заходило", – заявив українець.