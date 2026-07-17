Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Тупчій: Серби робили на майданчику все, що хотіли

Олег Дідух — 17 липня 2026, 16:04
Тупчій: Серби робили на майданчику все, що хотіли
Василь Тупчій
CEV

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу Ліги націй проти Сербії.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Суперники просто все забивали й робили на майданчику, що хотіли. У нас не працювали ані захист, ані блок. У них навпаки: вони дістали практично все й поставили дуже багато блоків.

У них просто все відлітало, все забивалося, пролазило по пальцях у стики. У нас блок сьогодні взагалі не працював. З того, що пам'ятаю — не поставили в блоці практично нічого. Вони пролазили всюди, все заходило", – заявив українець.

Нагадаємо, 16 липня Україна програла Сербії з рахунком 1:3. Свій наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть у п'ятницю, 17 липня, проти Туреччини. Початок – о 17:30 за київським часом.

Збірна України з волейболу Василь Тупчій Ліга націй з волейболу

Василь Тупчій

Так ми можемо перемогти будь-яку команду: Тупчій розкрив причини звитяги збірної України над Іраном у Лізі націй
Ігнорування реальності: Тупчій – про рішення FIVB дозволити росіянам виступати на міжнародних турнірах
Тупчій: Ми класно провели цей тиждень у Лізі націй
Тупчій: Проти Канади ми дотерпіли на морально-вольових
Тупчій: Коли ми граємо розслаблено, то можемо обіграти будь-кого

Останні новини