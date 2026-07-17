Тупчій: Серби робили на майданчику все, що хотіли
Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу Ліги націй проти Сербії.
Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.
"Суперники просто все забивали й робили на майданчику, що хотіли. У нас не працювали ані захист, ані блок. У них навпаки: вони дістали практично все й поставили дуже багато блоків.
У них просто все відлітало, все забивалося, пролазило по пальцях у стики. У нас блок сьогодні взагалі не працював. З того, що пам'ятаю — не поставили в блоці практично нічого. Вони пролазили всюди, все заходило", – заявив українець.
Нагадаємо, 16 липня Україна програла Сербії з рахунком 1:3. Свій наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть у п'ятницю, 17 липня, проти Туреччини. Початок – о 17:30 за київським часом.