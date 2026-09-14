Чітко зіграли: ліберо збірної України – про перемогу над Португалією

Ліберо збірної України Олександр Бойко вважає, що Португалія не здивувала українців тактично чи технічно у матчі 4 туру Євро-2026 з волейболу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Дуже добре, що так зіграли. Як всі знають, не завжди у нас виходить із таким суперником грати так, як сьогодні. Мені здається, навіть буває нам простіше зіграти з таким суперником, як Болгарія, краще. Вони не показали нічого неймовірного, проти чого ми не могли зіграти. Все чітко, зіграли і пішли додому", – сказав Бойко.

Суперник не зміг створити великого тиску на прийомі. Українці змогли впоратись з подачами португальців.

"Небагато сьогодні на мене подавали. 10 разів – це небагато. Як на мене, не було такої сильної подачі, з якою ми не могли б впоратися. Так, було кілька хороших планерів, але загалом така подачка була, з якою ми справлялися", – зазначив волейболіст.

Також Бойко розповів про взаємодію з ліберо Ярославом Пампушком під час матчів.Тренерський штаб визначив для них різні завдання на прийомі та в захисті.

"Як бачите, я на прийомі, він — у захисті. Як бачите, поки це працює. Дай Боже, аби працювало й надалі... Наскільки мені це підходить або не підходить, це вже мої проблеми. Тренер дає установку — потрібно виконувати. Так, можливо, мені або Ярославу не подобається так грати. Дуже багато бігаємо, щоразу треба змінюватися. Але нічого, є задача і ми її виконуємо", – підсумував Бойко.

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

Збірна України також зіграє на груповому раунді проти Польщі. Зустріч відбудеться 15 вересня, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.