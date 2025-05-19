Перуджа з Плотницьким вперше в своїй історії виграла Лігу чемпіонів

Італійський волейбольний клуб Перуджа, у складі якого виступає українець Олег Плотницький, вперше в своїй історії виграв Лігу чемпіонів.

У драматичному фіналі команда Анджело Лорензетті з рахунком 3:2 здолала польський клуб Заверці.

Італійці впевнено взяли два стартових сети, однак суперник зумів переломити хід матчу. Команда з Польщі повернула інтригу у фінал, вигравши третій та четвертий сети й перевівши матч у вирішальний тайбрейк.

У п’ятій партії Перуджа знову взяла контроль над ситуацією та все ж довела справу до перемоги.

Олег Плотницький набрав 18 очок, 15 в атаці та зробив 3 блоки, а найрезультативнішим гравцем матчу став американський догравальник Аарон Рассел, який набрав 25 очок.

Ліга чемпіонів-2025 з волейболу

Чоловіки

Фінал, 18 травня

Перуджа (Італія) – Заверці (Польща) 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10)

Нагадаємо, Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній 25 березня.