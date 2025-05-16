Перуджа з Плотницьким вийшла у фінал Ліги чемпіонів

Італійська Перуджа обіграли турецький Халкбанк у півфіналі волейбольної Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився впевненою перемогою італійського колективу з рахунком 3:0.

Український гравець Перуджі Олег Плотницький уперше з часу переходу в клуб зможе зіграти у фіналі. До цього він із командою тричі поступився на стадії півфіналу.

Ліга чемпіонів – Фінал чотирьох

1/2 фіналу, 16 травня

Перуджа – Халкбанк 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

Суперник італійців у фіналі визначить у польському дербі: Ястржембскі – Заверце.

Нагадаємо, Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній учора, 25 березня.

У травні 2024 року Плотницький і ще низка гравців відмовилися грати за збірну України через травми і бажання відпочити після сезону. Без них команда вдруге виграла Золоту Євролігу.

На початку поточного року тренерський штаб збірної України визначився з розширеною заявкою на 2025 рік. Плотницький і Тупчій до неї увійшли, однак було зазначено, що цей список не остаточний.