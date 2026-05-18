Зараз він один із найкращих догравальників у світі: Капітан Перуджі – про Плотницького після перемоги у фіналі ЛЧ

Капітан та пасуючий італійської Перуджи Сімоне Джаннелі заявив, що український легіонер Олег Плотницький наразі є одним із найкращих догравальників у світі.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Плотницький – феноменальний гравець, він дивовижний. Він дуже виріс за ці роки. Я це бачив, я йому це сказав. Зараз він один із найкращих догравальників у світі".

За словами Джаннеллі, якщо Плотницький продовжить далі працювати, так само як й цього сезону, то зможе стати номером один у світовому спорті.

"Я сказав йому, що якщо він працюватиме так, як працював протягом цього сезону, я думаю, що він точно стане номером один у світі. Тож я сподіваюся на це, бо він дуже чудовий хлопець і я його люблю. Сподіваюся, що він зможе здобути ще кілька трофеїв".

Нагадаємо, що у фінальному матчі цьогорічної Ліги чемпіонів Перуджа перемогла польську Алурон Варту Заверцє з рахунком 3:0 (29:27, 25:18, 25:16). Для Плотницького це 15-й трофей у складі Перуджі.

Олег Плотницький та Сімоне Джанеллі за підсумками турніру потрапили до символічної збірної за версією Європейської конфедерації волейболу.