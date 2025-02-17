Вдала гра проти Мілана: українець отримав нагороду MVP у власній команді за гру чемпіонату Італії

Український волейболіст Перуджі Олег Плотницький отримав MVP гри за свій виступ проти Мілана.

Його клуб здобув перемогу 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:19).

Волейболіст вийшов у старті. Олег набрав 19 очок, шість з яких завдяки ейсам.

Попри те, що Плотницький став третім гравцем в маті за результативністю, його було визнано найкращим гравцем матчу, для нього це вже сьома нагорода MVP в сезоні 2024/25. Особливо вдало він провів гру проти П'яченци.

Напевно, зіграло роль те, що для українського гравця це був перший матч після травми, через яку він пропустив близько місяця.

Перуджа за 20 зіграних матчів набрала 51 очко і лідирує в італійській Серії А, випереджаючи на 3 пункти Трентіно.