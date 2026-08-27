Виходити треба максимально агресивними: блокуюча збірної України – про матч проти Сербії на ЧЄ-2026

Центральна блокуюча збірної України з волейболу Діана Мелюшкина поділилися очікуваннями від майбутнього матчу проти Сербії на Євро-2026, зазначивши, що задля успіху потрібно виходити максимально агресивними, як це було у зустрічі проти Чехії.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Я думаю, що треба на Сербію виходити максимально агресивними – так, як ми вийшли з Чехією на другий сет. Ми були агресивні, заряджені, з дуже великою енергією.

Ми дійсно дуже хотіли вигравати цю гру. І наші результати показували, як воно проходило все на грі", – додала вона.

Зазначимо, що це буде заключна остання гра для "синьо-жовтих" на груповому етапі. Вони мають у своєму активі перемогу над Австрією (3:0) та три поразки: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

Сербки достроково пробились у плейоф, вигравши всі поєдинки. Україні для потрапляння туди потрібна перемога та поразка Болгарії в матчі проти Чехії.