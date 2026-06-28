Тренер збірної України: Матч проти Болгарії треба забути

Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі поділився враженнями від матчу 8 туру Ліги націй-2026 проти Болгарії.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Болгарія грала дуже добре, особливо у першому сеті: високі м'ячі. Ми намагалися підбирати м'ячі після блоку. Після чудового другого сету намагалися тиснути, але у захисті було дуже важко. Всі сказали, зокрема і Рауль Лосано, що треба забути цей матч. Треба згадати, що ми зіграли чудово впродовж всього тижня: три гри — три перемоги. Тепер ми зосереджені на наступному тижні.

Звісно, тепер рівень впевненості високий. Болгарія, так само, як і ми, виграла три матчі. Тепер ми думаємо про наступний тиждень. Треба трішечки, звісно, відпочити, дня 3-4, потім повернутися до тренувань і пробувати виконувати нашу ціль — вийти до фіналу", – заявив Брісколі.