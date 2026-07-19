Україні потрібна перемога та осічка конкурентів: розклади перед останнім туром Ліги націй

Збірна України з волейболу зберігає шанси на вихід до плейоф Ліги націй 2026 перед заключним матчем попереднього етапу.

Команда Рауля Лосано, яка в попередньому турі на тайбрейку поступилася Туреччині, посідає восьме місце в турнірній таблиці, маючи шість перемог та 20 очок після 11 поєдинків. Утім, для виходу до плейоф українцям необхідно піднятися щонайменше на сьому сходинку.

Річ у тім, що Китай як господар фінальної частини автоматично отримав місце у чвертьфіналі. Тому за підсумками попереднього етапу до вирішальної стадії турніру вийдуть лише 7 найкращих збірних.

Перед останнім туром головними конкурентами України є Болгарія та Туреччина. Болгари перебувають на шостому місці із сімома перемогами та 20 очками, а турки йдуть сьомими – сім перемог і 19 балів.

Зазначимо, що у волейболі місця в турнірній таблиці визначаються насамперед за кількістю перемог, а вже потім – за набраними очками. Якщо обидва основні критерії збігаються, то далі враховуються співвідношення виграних і програних партій, а також різниця м'ячів.

Що потрібно Україні для виходу у плейоф

Насамперед збірній України необхідно перемогти Німеччину. Рахунок принципового значення не має – команду Лосано влаштує перемога як 3:0 або 3:1, так і 3:2.

У такому разі українці завершать попередній етап із сімома перемогами та 22 або 23 очками.

Однак власної перемоги Україні недостатньо. Також необхідна поразка щонайменше одного з двох конкурентів:

Туреччини у матчі з Іраном;

Болгарії у поєдинку з Францією.

Україну влаштує поразка конкурента з будь-яким рахунком – навіть 2:3. У такому разі Туреччина або Болгарія залишиться із сімома перемогами, але матиме менше очок, ніж підопічні Лосано.

FIVB

Якщо ж і Туреччина, і Болгарія виграють свої заключні матчі, обидві збірні здобудуть по восьмій перемозі та залишаться вище України незалежно від результату зустрічі "синьо-жовтих" із Німеччиною.

Поразка України також автоматично означатиме невихід до Фіналу восьми. Навіть за рахунку 2:3 команда Лосано залишиться лише із шістьма перемогами та не зможе випередити конкурентів, які вже мають по 7 виграних матчів.

Матчі, які визначать долю збірної України

Неділя, 19 липня

14:00 | Туреччина – Іран

17:30 | Україна – Німеччина

Понеділок, 20 липня

00:00 | Болгарія – Франція

Таким чином, перед виходом на майданчик Україна вже знатиме результат матчу Туреччина – Іран. Якщо турки програють, перемога над Німеччиною гарантує команді Лосано місце у прохідній сімці.

Якщо ж Туреччина переможе Іран, українцям потрібно буде обіграти Німеччину, а потім чекати на поразку Болгарії у зустрічі з Францією.