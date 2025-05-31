Дворазовий чемпіон світу повертається до гри після річної паузи

Легенда польського волейболу Пьотр Новаковський підписав контракт із клубом Трефл Гданьск.

Про це повідомила пресслужба польської PlusLiga.

37-річний Новаковський вирішив пропустити сезон-2024/25, щоб відновити своє здоров'я. У цьому клубі він підтримував форму, але не мав контракту.

"Я радий, що в сезоні 2025/2026 знову представлятиму Трефл Гданськ. Для мене та моєї родини це повернення додому, до стабільності та до колишньої форми – принаймні, я на це сподіваюся. Головною причиною мого повернення до клубу була величезна допомога, яку я отримав. Мені дозволили тренуватися, коли я відновлювався після травми", – зізнався Пьотр.

За Трефл він виступав з 2017 до 2019 року. Також Новаковський грав за Метро Варшава, Титан Ченстохова, Асеко Жешув та Проджект Варшава. Багаторазово отримував різні індивідуальні нагороди.

У складі збірної Польщі двічі (2014 та 2018) вигравав чемпіонат світу. У 2009 став чемпіоном Європи.

Нагадаємо, жіноча збірна України з перемоги розпочала Золоту Євролігу-2025.