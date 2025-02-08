Визначилися фіналісти Кубку України

Сьогодні, 8 лютого, відбулися півфінальні матчі Кубку України з волейболу.

У першому поєдинку дворазовий переможець турніру (у сезонах 2022/23 та 2023/24) Епіцентр-Подоляни без проблем розібрався зі збірною України U-20. Фаворит здолав суперника у трьох сетах, віддавши юніорам 17 очок у середньому.

У другому півфіналі зустрічалися Буревісник та МХП-Вінниця. У перших двох сетах перемогу здобули представники Вінниці. Буревісник спробував зачепитися, забравши третій сет, але в четвертому він програв без шансів.

Кубок України з волейболу

Півфінал, 8 лютого

Епіцентр-Подоляни – збірна України U-20 3:0 (25:13, 25:16, 25:22)

Буревіник – МХП-Вінниця 1:3 (11:25, 23:25, 25:23, 18:25)

У фіналі зустрінуться МХП-Вінниця та Епіцентр-Подоляни. Вирішальний матч відбудеться 9 лютого. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з волейболу отримала нового головного тренера. Команда вже дізналась суперниць у груповому етапі чемпіонату світу-2025.