Визначились фіналісти Суперліги України з волейболу

У суботу, 21 березня, відбулись півфінальні матчі Суперліги України з волейболу.

Епіцентр Подоляни (Збірна Ю-20) змусив понервувати своїх вболівальників у грі проти МХП-Ладижин, дозволивши супернику повести по партіях. Проте команда змогла переломити хід зустрічі та вирвала підсумкову перемогу на тай-брейку.

Основа Епіцентру-Подоляни оформила суху звитягу над ВК Решетилівка, не віддавши опонентам жодного сету.

Суперліга з волейболу

Півфінали, 21 березня

Епіцентр Подоляни - Збірна Ю-20 – МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 3:2 (25:22, 22:25, 22:25, 25:16, 15:9)

Епіцентр-Подоляни – Збірна Полтавської області (ВК Решитівка) 3:0 (25:20, 28:26, 26:24)

Нагадаємо, у січні цього року Епіцентр-Подоляни вилетів з європейського Кубку виклику на стадії 1/8 фіналу. У другому матчі українці обіграли грецький ПАОК (3:2), проте поразка в першій грі стала вирішальною (0:3).