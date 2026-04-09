Фінальний матч чемпіонату України перенесли через перебої з електропостачанням

Третій фінальний матч чемпіонату України з волейболу між Епіцентр-Подоляни та Україна U20 перенесено.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зустріч повинна була відбутися сьогодні, 9 квітня, о 18:30 за київським часом. Однак через перебої з електропостачанням команди не змогли розпочати зустріч.

У підсумку організатори вирішили перенести зустріч на суботу, 11 квітня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що фінальна серія триває до трьох перемог. Наразі Епіцентр-Подоляни має в активі дві перемоги і знаходиться за крок від того, щоб захистити чемпіонський титул.

Напередодні також відбулися другі матчі 1/2 плейоф жіночої Суперліги.