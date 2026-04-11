Епіцентр-Подоляни втретє обіграли Україну U-20 та захистили титул чемпіона Суперліги

Олексій Мурзак — 11 квітня 2026, 20:33
ВК Епіцентр-Подоляни

У суботу, 11 квітня, відбувся третій матч фінальної серії Суперліги України з волейболу, у якому Епіцентр-Подоляни перемогли Україну U-20, захистивши титул чемпіонів першості.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Вирішальний матч серії Епіцентр-Подоляни виграли лише на тайбрейку, поступаючись по ходу поєдинку 1:2.

Серія тривала до трьох перемог, у попередніх матчах перемогу також святкували гравці Епіцентра.

Загалом, це вже третій чемпіонський титул для команди в історії.

Суперліга України з волейболу-2025/26
Чоловіки, фінал, третій матч

Епіцентр-Подоляни – Україна U-20 3:2 (25:19, 19:25, 23:25, 25:22, 15:12)

Нагадаємо, матч повинен був відбутися ще 9 квітня, але його перенесли через проблеми з електропостачанням.

