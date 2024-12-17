Жіноча збірна України дізналась суперників у груповому етапі на чемпіонаті світу-2025
У вівторок, 17 грудня, відбулася церемонія жеребкування групового раунду чемпіонату світу з волейболу серед жіночих команд, який пройде у Таїланді з 22 серпня по 7 вересня 2025 року.
Про це інформує Volleyball.ua.
На першому етапі 32 збірні були розділені на вісім груп по чотири команди.
Жіноча збірна України опинилася у групі Н, матчі якої відбудуться у Бангкоку. Українки зіграють проти Сербії, Японії та Камеруну.
Результати жеребкування
Група A (Бангкок): Таїланд, Нідерланди, Швеція, Єгипет;
Група B (Пхукет): Італія, Бельгія, Куба, Словаччина;
Група C (Чіангмай): Бразилія, Пуерто-Рико, Франція, Греція;
Група D (Накхонратчасіма): США, Чехія, Аргентина, Словенія;
Група E (Накхонратчасіма): Туреччина, Канада, Болгарія, Іспанія;
Група F (Чіангмай): Китай, Домініканська Республіка, Колумбія, Мексика;
Група G (Пхукет): Польща, Німеччина, Кенія, Вʼєтнам;
Група H (Бангкок): Японія, Сербія, Україна, Камерун.
Матчі групового етапу, які відбудуться у містах Бангкок, Накхонратчасіма, Пхукет та Чіангмай, визначать 16 команд, що вийдуть до раунду плей-ф. Дві найкращі команди з кожної групи пройдуть далі. Починаючи зі стадії 1/8 фіналу, усі матчі на вибування відбудуться у Бангкоку.
Раніше своїх суперників на чемпіонаті світу-2025 дізналася чоловіча збірна України.