Збірна України запланувала три спаринги перед стартом Ліги націй
Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь у міжнародному товариському турнірі в Польщі напередодні старту Ліги націй.
Про це повідомляється на сайті федерації волейболу Польщі.
Турнір відбудеться з 20 по 23 травня у польських містах Сосновець та Катовіце. Українська національна команда зустрінеться із Болгарією, Польщею та Сербією.
Розклад матчів збірної України
- 20 травня (Сосновець). Болгарія – Україна.
- 22 травня (Катовіце). Польща – Україна.
- 23 травня (Катовіце). Україна – Сербія.
"Синьо-жовті" минулого року дебютувала у Лізі націй, посівши дев'яте місце за підсумками основного етапу та зберігши за собою місце у розіграші турніру-2026.
Нагадаємо, до складу національної збірної повернеться Олег Плотницький. Він же отримав виклик у команду.
Раніше жіноча та чоловіча збірні України з волейболу дізналися розклад поєдинків на чемпіонаті Європи-2026.