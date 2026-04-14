Збірна України запланувала три спаринги перед стартом Ліги націй

Олександр Булава — 14 квітня 2026, 19:36
Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь у міжнародному товариському турнірі в Польщі напередодні старту Ліги націй.

Про це повідомляється на сайті федерації волейболу Польщі.

Турнір відбудеться з 20 по 23 травня у польських містах Сосновець та Катовіце. Українська національна команда зустрінеться із Болгарією, Польщею та Сербією.

Розклад матчів збірної України

  • 20 травня (Сосновець). Болгарія – Україна.
  • 22 травня (Катовіце). Польща – Україна.
  • 23 травня (Катовіце). Україна – Сербія.

"Синьо-жовті" минулого року дебютувала у Лізі націй, посівши дев'яте місце за підсумками основного етапу та зберігши за собою місце у розіграші турніру-2026.

Нагадаємо, до складу національної збірної повернеться Олег Плотницький. Він же отримав виклик у команду.

Раніше жіноча та чоловіча збірні України з волейболу дізналися розклад поєдинків на чемпіонаті Європи-2026.

Ніхто нікого не переконував: Плотницький – про повернення в збірну України
Є приблизні дати, коли я приїду: Плотницький – про своє повернення до збірної України
Плотницький анонсував повернення у збірну України
Жіноча збірна України U-18 розгромила команду Фарерських островів у кваліфікації на Євро-2026
Збірна України U-18 поступилася Нідерландам у другому матчі кваліфікації на Євро-2026

