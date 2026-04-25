Капітан збірної України назвав цілі на Лігу націй і чемпіонат Європи

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився очікуваннями від виступів команди у Лізі націй та на чемпіонаті Європи.

Слова 31-річного спортсмена цитує "Футбол 24".

"Як мінімум, виступити не гірше, ніж минулого року. Але в планах взагалі потрапити в основну вісімку і там поборотися, показати якийсь кращий результат, ніж у нас був. А на чемпіонаті Європи – це, звісно, пробитися якомога далі і поборотися як одна з найкращих команд континенту. Щоб ми дійшли до нашого максимуму, здобули якнайбільше рейтингових балів і планували майбутнє", – розповів Семенюк.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Рауль Лосано визначився із заявкою команди, яка розпочне підготовку до матчів Ліги націй. У списку з 20 гравців присутній Олег Плотницький, який повернувся до національної команди.

Чоловіча Ліга націй з волейболу триватиме з 10 червня по 2 серпня. Торік "синьо-жовті" посіли 9-те місце в турнірній таблиці, а Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду Ліги націй-2025.

Чемпіонат Європи пройде з 9 по 26 вересня 2026 року в чотирьох країнах: Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, включаючи Україну.