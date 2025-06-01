Збірна Італії спростувала інформацію про можливий спаринг з командою Росії

Попри заяви російської сторони, збірна Італії з волейболу не планує проводити жодного товариського матчу з командою РФ.

Про це повідомило видання Virgilio Sport.

Там наголосили, що інформація, озвучена генеральним секретарем Всеросійської федерації волейболу Олександра Ярьоменком, виявилася неправдивою.

Раніше він заявляв, що ініціатива щодо поєдинку виходила саме з російського боку, а італійська сторона нібито "дуже позитивно" на неї відреагувала.

Також він запевняв, що італійська федерація вже звернулася до Національного олімпійського комітету Італії із запитом на проведення гри, яка була запланована на серпень.

Збірна Італії у цей період готуватиметься до чемпіонату світу-2025, який пройде на Філіппінах у вересні. На 18 вересня запланований матч групи F проти чоловічої збірної України.

Водночас 17 липня Україна у Любляні зіграє проти Італії в рамках третього ігрового тижня Ліги Націй-2025.

Як відомо, жіноча збірна України з перемоги розпочала Золоту Євролігу-2025. Українки впевнено переграла команду Іспанії з рахунком 3:1.