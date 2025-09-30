Українська правда
Символічна збірна ЧС-2025: Італія, Болгарія та Польща серед найкращих

Олександр Арап — 30 вересня 2025, 19:47
Символічна збірна
Фото: FIVB

Після завершення чоловічого чемпіонату світу з волейболу-2025 оголосили символічну збірну, до якої увійшли сім найкращих гравців: два догравальники, два центральні блокувальники, зв’язуючий, ліберо та діагональний.

Про це йдеться на офіційному сайті FIVB.

Найбільше представництво отримала Італія – чемпіон світу, який у фіналі здолав Болгарію (3:1) та вдруге поспіль виграв золото. До символічної команди увійшли одразу четверо італійців, серед них MVP турніру Алессандро Мікелетто, а також Сімоне Джаннеллі, Фабіо Баласо та Юрі Романо.

Болгарія, фіналіст турніру, делегувала двох гравців – Алекса Грозданова (найкращий за кількістю блоків) та Александара Ніколова (173 очки, найрезультативніший).

Польщу представляє Якуб Кохановський, який допоміг здобути бронзу й відзначився 12 блоками.

Символічна збірна ЧС-2025

  • Зв'язуючий: Сімоне Джаннеллі (Італія)
  • Діагональний: Юрі Романо (Італія)
  • Догравальники: Алессандро Мікелетто (Італія), Александар Ніколов (Болгарія)
  • Центральні блокувальники: Алекс Грозданов (Болгарія), Якуб Кохановський (Польща)
  • Ліберо: Фабіо Баласо (Італія)

Нагадаємо, що Україна завершила боротьбу на турнірі на третьому місці в групі F з трьома очками за перемогу над Алжиром у другому турі. Саме Італія вибила Україну зі змагання.

