Суперник збірної України по Лізі націй та ЧС-2025 запланував товариський матч проти Росії

Суперник чоловічої збірної України з волейболу у Лізі Націй та на чемпіонаті світу Італія може зіграти товариський матч із командою Росії.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Volleyball.ua.

За словами генерального секретаря ВФВ (всеросійська федерація волейболу) Олександра Ярьоменка, ініціатива щодо поєдинку виходила саме з російського боку, а італійська сторона "дуже позитивно" на неї відреагувала.

Наразі, за словами Ярьоменка, італійська федерація вже звернулася до Національного олімпійського комітету Італії із запитом на проведення гри. Ймовірна дата — друга половина серпня.

Як відомо, Росія відсторонена від міжнародних волейбольних змагань через повномасштабну війну проти України.

Збірна Італії у цей період готуватиметься до чемпіонату світу-2025, який пройде на Філіппінах у вересні. На 18 вересня запланований матч групи F проти чоловічої збірної України.

Водночас 17 липня Україна у Любляні зіграє проти Італії в рамках третього ігрового тижня Ліги Націй-2025.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу в напруженому матчі переграла Польщу в межах товариського турніру Silesia Cup.