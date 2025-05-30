Суперник збірної України по Лізі націй та ЧС-2025 запланував товариський матч проти Росії
Суперник чоловічої збірної України з волейболу у Лізі Націй та на чемпіонаті світу Італія може зіграти товариський матч із командою Росії.
Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Volleyball.ua.
За словами генерального секретаря ВФВ (всеросійська федерація волейболу) Олександра Ярьоменка, ініціатива щодо поєдинку виходила саме з російського боку, а італійська сторона "дуже позитивно" на неї відреагувала.
Наразі, за словами Ярьоменка, італійська федерація вже звернулася до Національного олімпійського комітету Італії із запитом на проведення гри. Ймовірна дата — друга половина серпня.
Як відомо, Росія відсторонена від міжнародних волейбольних змагань через повномасштабну війну проти України.
Збірна Італії у цей період готуватиметься до чемпіонату світу-2025, який пройде на Філіппінах у вересні. На 18 вересня запланований матч групи F проти чоловічої збірної України.
Водночас 17 липня Україна у Любляні зіграє проти Італії в рамках третього ігрового тижня Ліги Націй-2025.
Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу в напруженому матчі переграла Польщу в межах товариського турніру Silesia Cup.