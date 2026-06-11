Янчук: Збірній України важливо знайти наш командний ритм та впевненість у наших силах

Лідер чоловічої збірної України з волейболу Дмитро Янчук вважає, що перемога над Китаєм у Лізі націй допоможе національній команді впевненіше грати в майбутніх поєдинках.

Про це гравець розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

– Перша перемога в Лізі націй цього сезону, чи є відчуття полегшення, що вже маємо перші очки, які будуть додавати впевненості далі?

– Гадаю так, для нас важливо знайти наш командний ритм та впевненість у наших силах.

– Як вважаєте, внаслідок чого вдалось переламати хід поєдинку в третьому сеті на нашу користь і вирвати цю перемогу?

– За рахунок командної роботи, виконали поставлені завдання як потрібно.

– Ви однозначно один із лідерів команди, вас відзначають тренери інших команд (як наприклад, учора, тренер Японії). Що це означає для вас – чи додає це більше натхнення грати чи навпаки створює певний тягар у вигляді більших очікувань, ніж від інших?

– Це ніяк не впливає на мене, звичайно це приємно, але я граю не задля похвали, а задля результату. Для мене важливо, щоб ми перемогли у всіх матчах і без різниці чи покажу я найкращу свою гру чи посередню, головне перемога.

– Завтра будемо грати з Кубою, у минулому сезоні ми перемогли їх 3-2. Наскільки змінилась їхня гра за сезон і як змінились ми та команда і як це вплине на гру?

– Все що було минулого року, залишилось минулого року, зараз новий сезон, нові ігри. Потрібно виходити на майданчик та виконувати свою роботу на максимум. Те чи змінилося щось в їхній грі – гадаю так. Як це вплине на гру – я не можу сказати, але впевнений, що легше не буде.

Нагадаємо, 11 червня збірна України в другому турі Ліги націй-2026 обіграла Китай 3:1. Напередодні команда Рауля Лосано стартувала на турнірі з поразки від Японії.