Нідерландки стали чемпіонками Європи-2026 з пляжного волейболу

Нідерландський дует Катя Стам/Раїса Схон став чемпіоном Європи 2026 року з пляжного волейболу в жіночому розряді. Турнір проходив з 12 до 16 серпня у польському містечку Старе Яблонкі.

У фіналі Стам і Схон у двох сетах обіграли іспанський дует Софія Ісускіса Корулья/Таня Морено Матвєєва з рахунком 21:13, 21:11.

У матчі за бронзу латвійки Тіня Граудіня та Анастасія Кравченока у трьох сетах здобули вольову перемогу над французьким дуетом Клеменс Вієйра/Алін Шамеро – 20:22, 21:16, 15:12.

Нагадаємо, найкращими із українок на чемпіонаті Європи-2026 став дует Тетяна Лазаренко/Софія Курнікова. Вони вийшли до чвертьфіналу, де в двох сетах поступилися майбутнім бронзовим призеркам із Латвії.