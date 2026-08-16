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Нідерландки стали чемпіонками Європи-2026 з пляжного волейболу

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 17:13
Нідерландки стали чемпіонками Європи-2026 з пляжного волейболу
Getty Images

Нідерландський дует Катя Стам/Раїса Схон став чемпіоном Європи 2026 року з пляжного волейболу в жіночому розряді. Турнір проходив з 12 до 16 серпня у польському містечку Старе Яблонкі.

У фіналі Стам і Схон у двох сетах обіграли іспанський дует Софія Ісускіса Корулья/Таня Морено Матвєєва з рахунком 21:13, 21:11.

У матчі за бронзу латвійки Тіня Граудіня та Анастасія Кравченока у трьох сетах здобули вольову перемогу над французьким дуетом Клеменс Вієйра/Алін Шамеро – 20:22, 21:16, 15:12.

Нагадаємо, найкращими із українок на чемпіонаті Європи-2026 став дует Тетяна Лазаренко/Софія Курнікова. Вони вийшли до чвертьфіналу, де в двох сетах поступилися майбутнім бронзовим призеркам із Латвії.

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