Епіцентр-Подоляни та збірна Україна U-20 здобули перемоги у перших півфіналах Суперліги
Сьогодні, 14 березня, відбулись перші півфінальні матчі Суперліги України з волейболу.
Так, Україна U-20 у чотирьох сетах переграла МХП-Ладижин, а переможець регулярного чемпіонату Епіцентр-Подоляни не мав проблем з Решетилівкою.
Суперліга з волейболу
1/2 фіналу, 14 березня
Епіцентр-Подоляни – Решетилівка 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)
Збірна Україна U-20 – МХП-Ладижин 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:21)
Нагадаємо, нещодавно Епіцентр-Подоляни вилетів з європейського Кубку виклику на стадії 1/8 фіналу. У другому матчі українці обіграли грецький ПАОК (3:2), проте поразка в першій грі стала вирішальною (0:3).