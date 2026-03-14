Епіцентр-Подоляни та збірна Україна U-20 здобули перемоги у перших півфіналах Суперліги

Сьогодні, 14 березня, відбулись перші півфінальні матчі Суперліги України з волейболу.

Так, Україна U-20 у чотирьох сетах переграла МХП-Ладижин, а переможець регулярного чемпіонату Епіцентр-Подоляни не мав проблем з Решетилівкою.

Суперліга з волейболу

1/2 фіналу, 14 березня

Епіцентр-Подоляни – Решетилівка 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)

Збірна Україна U-20 – МХП-Ладижин 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:21)

Нагадаємо, нещодавно Епіцентр-Подоляни вилетів з європейського Кубку виклику на стадії 1/8 фіналу. У другому матчі українці обіграли грецький ПАОК (3:2), проте поразка в першій грі стала вирішальною (0:3).