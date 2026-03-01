Епіцентр-Подоляни у важкому фіналі вибороли Кубок України з волейболу
Епіцентр-Подоляни стали володарями Кубку України, обігравши у фінальному поєдинку свою молодіжну команду Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 з рахунком 3:2 (25:23, 23:25, 23:25, 25:22, 15:9).
Програючи в один сет, на кінцівку четвертої партії Подоляни зуміли зібратися, а на тай-брейку вже не залишили шансів своїм молодшим колегам.
Зазначимо, що до цього поєдинку Подоляни були непереможними на внутрішній арені протягом 43 матчів.
Бронзовими призерами Кубку України стали волейболісти житомирського Житичі-Полісся, які в малому фіналі перемогли представника Вищої ліги, харківський Локомотив 1945, з рахунком 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:17).
Епіцентр-Подоляни – Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 3:2 (25:23, 23:25, 22:25, 25:22, 15:9)
Матч за 3 місце
Житичі-Полісся – Локомотив 1945 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:17)
Епіцентр-Подоляни втретє поспіль стали володарями Кубку України.
Нагадаємо, що Кубок України з волейболу серед жінок здобула команда Балта з Одеської області.