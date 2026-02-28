Визначилися фіналісти Кубку України серед чоловічих команд

Визначилися фіналісти цьогорічного розіграшу Кубку України серед чоловічих волейбольних команд. Чинний володар трофею, Епіцентр-Подоляни з Городка на Хмельниччині, зустрінуться зі своєю молодіжною командою, Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20.

Обидва фіналісти з однаковим рахунком 3:0 перемогли, відповідно, харківський Локомотив 1945 та житомирське Житичі-Полісся.

Кубок України з волейболу

Півфінали, 28 лютого

Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 – Житичі-Полісся 3:0 (26:24, 25:16, 25:23)

Епіцентр-Подоляни – Локомотив 1945 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)

У неділю, 1 березня, о 13:00 відбудеться матч за бронзові нагороди між командами Житичі-Полісся та Локомотив 1945, а о 16:00 пройде фінал турніру, в якому сильнішого з'ясують дві команди Епіцентру-Подолян.

Нагадаємо, що в Суперлізі Епіцентр-Подоляни є непереможними уже 34 зустрічі поспіль.