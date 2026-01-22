Українська правда
Епіцентр-Подоляни без шансів програли перший матч європейського Кубку виклику

Станіслав Матусевич — 22 січня 2026, 20:15
Епіцентр-Подоляни
cev.eu

Український волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни всуху програв перший матч 1/8 фіналу європейського Кубку виклику грецькій команді ПАОК.

Зустріч проходила на умовно домашньому майданчику українців у словенському Мариборі і завершилася з рахунком 0:3.

Кубок виклику з волейболу
1/8 фіналу
Перший матч, 22 січня

Епіцентр-Подоляни – ПАОК 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Матч-відповідь відбудеться 29 січня у Греції. Для виходу в наступний етап змагань українській команді потрібно буде перемогти суперників у трьох або чотирьох партіях, після чого виграти у так званому "золотому" сеті.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Епіцентр-Подоляни впевнено перемогли сербський клуб Караджордже Топола за підсумками двох поєдинків 1/16 фіналу Кубку виклику.

