Епіцентр-Подоляни обіграли ПАОК, але покинули європейський Кубок виклику

Український волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни обіграли грецький ПАОК у матчі-відповіді 1/8 фіналу європейського Кубку виклику.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

Український колектив виграв перший сет, проте програв дві наступні партії, що означало достроковий виліт з турніру. Оскільки у першому поєдинку Епіцентр поступився у трьох сетах – 0:3.

Проте Подоляни не здалися, виграли четвертий сет та перевели гру в тай-брейк, де розтрощили суперника – 15:7.

Кубок виклику з волейболу

1/8 фіналу

Матч-відповідь, 29 січня

ПАОК – Епіцентр-Подоляни 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 7:15)

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Епіцентр-Подоляни впевнено перемогли сербський клуб Караджордже Топола за підсумками двох поєдинків 1/16 фіналу Кубку виклику.