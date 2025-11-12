Епіцентр-Подоляни вийшли в наступний раунд Кубку виклику
VC Epicentr-Podolyany
Чемпіони України Епіцентр-Подоляни обіграли кіпрський Анортосіс у матчі-відповіді 1/32 фіналу Кубка виклику з волейболу.
Український колектив знову здобув перемогу з рахунком 3:0.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Наложний, в активі якого 12 очко.
Кубок Виклику
1/32 фіналу, перший матч
12 листопада
Епіцентр-Подоляни (Україна) – Анортосіс (Кіпр) 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)
(перший матч 3:0)
У наступному раунді клуб зустрінеться з переможцем пари між сербським Караджордже Топола та словенською Кркою. Перший поєдинок завершився перемогою сербського колективу.
Нагадаємо, напередодні Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі