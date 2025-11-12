Українська правда
Епіцентр-Подоляни вийшли в наступний раунд Кубку виклику

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 21:35
VC Epicentr-Podolyany

Чемпіони України Епіцентр-Подоляни обіграли кіпрський Анортосіс у матчі-відповіді 1/32 фіналу Кубка виклику з волейболу.

Український колектив знову здобув перемогу з рахунком 3:0.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Наложний, в активі якого 12 очко.

Кубок Виклику
1/32 фіналу, перший матч
12 листопада

Епіцентр-Подоляни (Україна) – Анортосіс (Кіпр) 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)
(перший матч 3:0)

У наступному раунді клуб зустрінеться з переможцем пари між сербським Караджордже Топола та словенською Кркою. Перший поєдинок завершився перемогою сербського колективу.

Нагадаємо, напередодні Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі

