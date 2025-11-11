Епіцентр-Подоляни з перемоги стартували у Кубку виклику

Чемпіони України Епіцентр-Подоляни здобули перемогу у першому матчі 1/32 фіналу Кубка виклику з волейболу.

Український колектив здолали кіпрський Анортосіс з рахунком 3:0.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Данило Уривкін, який набрав 13 очок.

Кубок Виклику

1/32 фіналу, перший матч

11 листопада

Анортосіс (Кіпр) — Епіцентр-Подоляни (Україна) 0:3 (25:19, 25:15, 25:19)

Епіцентр-Подоляни: Дрозд (набрав 9 очок), Наложний (11 очок), Коваль (4 очки), Щитков (6 очок), Сидоренко (9 очок), Уривкін (13 очок), Бойко (л). На заміну виходили: Шаповал (2 очки), Диденко (0 очок), Лубан (1 очко).

Матч-відповіді 1/32 фіналу відбудеться у середу, 12 листопада, о 20:00 за Києвом. Для проходу у наступний раунд українській команді достатньо взяти два сети.

Нагадаємо, напередодні Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі