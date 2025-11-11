Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі

Олександр Булава — 11 листопада 2025, 21:15
Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі
Барком-Кажани

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула другу перемогу в сезоні у чемпіонаті Польщі.

У 4 турі чемпіонату український колектив обіграв Проєкт Варшава. Зустріч завершилась з рахунком 3:0 (25:23, 25:23, 26:24). Це друга перемога команди в цьому сезоні за чотири матчі.

Найрезультативнішим гравцем українського колективу став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 16 очок.

Чемпіонат Польщі – ПлюсЛіга
5 тур, 11 листопада

Барком-Кажани – Проєкт Варшава 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)

Наступний матч Кажани зіграють 15 листопада, суперником стане Кендзежин-Козле.

Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Раніше ми писали, що український волейбольний клуб Решетилівка підсилився трьома легіонерами з Куби.

Барком-Кажани

Барком-Кажани

Барком-Кажани зазнали другої поразки в новому сезоні чемпіонату Польщі
Барком-Кажани здобули першу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі
Барком-Кажани програли на тай-брейку у стартовому матчі чемпіонату Польщі
Віцепрезидент Барком-Кажанів: Навіть 10 місце буде для нас хорошим результатом
Вчетверте за чотири роки: Барком-Кажани знову змінив місце проведення матчів ПлюсЛіги

Останні новини