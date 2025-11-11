Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі
Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула другу перемогу в сезоні у чемпіонаті Польщі.
У 4 турі чемпіонату український колектив обіграв Проєкт Варшава. Зустріч завершилась з рахунком 3:0 (25:23, 25:23, 26:24). Це друга перемога команди в цьому сезоні за чотири матчі.
Найрезультативнішим гравцем українського колективу став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 16 очок.
Чемпіонат Польщі – ПлюсЛіга
5 тур, 11 листопада
Барком-Кажани – Проєкт Варшава 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)
Наступний матч Кажани зіграють 15 листопада, суперником стане Кендзежин-Козле.
Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Раніше ми писали, що український волейбольний клуб Решетилівка підсилився трьома легіонерами з Куби.