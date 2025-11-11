Барком-Кажани здобули другу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула другу перемогу в сезоні у чемпіонаті Польщі.

У 4 турі чемпіонату український колектив обіграв Проєкт Варшава. Зустріч завершилась з рахунком 3:0 (25:23, 25:23, 26:24). Це друга перемога команди в цьому сезоні за чотири матчі.

Найрезультативнішим гравцем українського колективу став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 16 очок.

Чемпіонат Польщі – ПлюсЛіга

5 тур, 11 листопада

Барком-Кажани – Проєкт Варшава 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)

Наступний матч Кажани зіграють 15 листопада, суперником стане Кендзежин-Козле.

Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Раніше ми писали, що український волейбольний клуб Решетилівка підсилився трьома легіонерами з Куби.