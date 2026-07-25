Ексворотар Динамо та Шахтаря працевлаштувався у Другій лізі

Відомий український воротар Олександр Рибка увійшов до тренерського штабу хмельницького Поділля, яке виступає в Другій лізі.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Рибка стане тренером воротарів Поділля. Головним тренером команди наразі є Олександр Воловик.

Рибка завершив кар'єру гравця минулого року, після чого увійшов до тренерського штабу Олександра Кучера в Чорноморці.

Голкіпер протягом ігрової кар'єри виступав за українські Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Шахтар, Металіст, Львів та Оболонь. Також встиг пограти за кордоном, де представляв Карабюкспор, Афьонспор, Сабаїл, Лієпаю та Болуспор.

Окрім цього 38-річний футболіст провів два матчі за збірну України. Останньою командою голкіпера була Оболонь, за яку він провів лише 12 поєдинків.