Поліція охорони розібралася з Буревісником, Поділля переграло Житичі Полісся в матчах за 5-8 місця Суперліги

Микола Літвінов — 26 березня 2026, 17:07
vc_podillya/instagram

У четвер, 26 березня, відбулись матчі у межах боротьби за 5-8 місця Суперліги України з волейболу.

Поділля зуміло переломити хід матчу проти команди Житичі-Полісся-ОДЮСШ, після того, як віддали супернику стартовий сет. Підопічні Ковальчука перехопили ініціативу та забрали три наступні відрізки поспіль, закривши поєдинок на свою користь.

В іншому протистоянні Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо майже без проблем розібралася з Буревісником-ШВСМ. Ця зустріч тривала лише три партії, причому в першому сеті переможці дозволили опонентам набрати дев'ять очок.

Суперліга з волейболу
5-8 місця, 26 березня

Житичі-Полісся-ОДЮСШ – Поділля 1:3 (25:21, 22:25, 16:25, 21:25)

Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо – Буревісник-ШВСМ 3:0 (25:9, 25:17, 25:18)

Нагадаємо, раніше визначились фіналісти Суперліги, ними стали дві команди Епіцентр Подолян.

