Ми будемо битися, наче на війні: президент ФВУ висловився щодо вірогідних матчів проти РФ
Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник висловився щодо вірогідних матчів наших спортсменів проти росіян на міжнародних змаганнях.
Його слова передає Sportowefakty.wp.pl.
"Як грати, коли вбивають наших братів, наших матерів, коли наших людей і досі вбивають? Адже війна ще не закінчилася. Це надзвичайно складна моральна дилема. І тут йдеться не лише про те, що робити, якщо ми потрапимо з ними в одну групу на Євро, а взагалі – будь-де, де росіяни отримають право на участь.
Тільки кому від цього стане краще? Кому це допоможе? Росіянам. Якщо ми не будемо грати, то опустимося з 13-го місця в рейтингу, мабуть, десь на 50-те. Тобто ми знову опинимося просто в д***і.
Другий варіант – вступити в бій. Якщо вже доведеться грати з ними, то ми будемо битися, наче на війні. Нам доведеться зціпити зуби й перемогти їх. Звісно, ми не подамо їм руку, не буде ніяких рукостискань чи привітань. Ми поводитимемося так, ніби боремося за життя. Вийдемо на них із настроєм, ніби йдемо штурмувати Кремль".
За словами Мельника, він ще раніше знав, що волейболістам із країни-агресорки дозволять повернутися у міжнародний спорт, оскільки до цього вже давно створені передумови.
"Я знав, що так буде. Уже давно все йшло в цьому напрямку. Повернення росіян відбувається крок за кроком. У нас є коаліція: Польща, Україна та країни Балтії. І все. Нас п'ятеро. Можливо, нас ще підтримують скандинави, але цього все одно замало. Самі ми мало що можемо зробити".
Нагадаємо, що напередодні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Це рішення було ухвалене після того, як Міжнародний олімпійський комітет зняв попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у світових турнірах.
Додамо, що гравець збірної України Олег Плотницький прокоментував цю постанову спортивної організації, наголосивши, що це підриває все, що має відстоювати спорт.