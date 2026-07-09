Ми будемо битися, наче на війні: президент ФВУ висловився щодо вірогідних матчів проти РФ

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник висловився щодо вірогідних матчів наших спортсменів проти росіян на міжнародних змаганнях.

Його слова передає Sportowefakty.wp.pl.

"Як грати, коли вбивають наших братів, наших матерів, коли наших людей і досі вбивають? Адже війна ще не закінчилася. Це надзвичайно складна моральна дилема. І тут йдеться не лише про те, що робити, якщо ми потрапимо з ними в одну групу на Євро, а взагалі – будь-де, де росіяни отримають право на участь.

Тільки кому від цього стане краще? Кому це допоможе? Росіянам. Якщо ми не будемо грати, то опустимося з 13-го місця в рейтингу, мабуть, десь на 50-те. Тобто ми знову опинимося просто в д***і.

Другий варіант – вступити в бій. Якщо вже доведеться грати з ними, то ми будемо битися, наче на війні. Нам доведеться зціпити зуби й перемогти їх. Звісно, ми не подамо їм руку, не буде ніяких рукостискань чи привітань. Ми поводитимемося так, ніби боремося за життя. Вийдемо на них із настроєм, ніби йдемо штурмувати Кремль".