Польща вдруге поспіль вийшла у фінал Євро з волейболу
Збірна Польщі виборола путівку до фіналу чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу, здолавши команду Словенії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Першу партію команди розпочали на рівних, але згодом Польща перехопила ініціативу та повела 9:6. До середини сету перевага поляків зросла до шести очок. Словенія скоротила відставання, однак Польща втримала перевагу у кінцівці.
Другий сет також розпочався з переваги польської збірної – 7:4. Словенці зуміли відігратися та зрівняти рахунок, проте кінцівка залишилася за поляками, які знову перемогли 25:23.
У третій партії Словенія вийшла вперед на старті – 3:0. Однак Польща поступово відігралася, перехопила ініціативу та завершила сет перемогою.
Збірна Польщі вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату Європи. На попередньому Євро поляки здобули титул, а у двох попередніх розіграшах завершували виступи на стадії півфіналу.
Чемпіонат Європи-2026
Чоловіки. 1/2 фіналу
25 вересня
Словенія – Польща 0:3 (23:25, 23:25, 18:25)
Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.