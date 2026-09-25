Польща вдруге поспіль вийшла у фінал Євро з волейболу

Збірна Польщі виборола путівку до фіналу чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу, здолавши команду Словенії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Першу партію команди розпочали на рівних, але згодом Польща перехопила ініціативу та повела 9:6. До середини сету перевага поляків зросла до шести очок. Словенія скоротила відставання, однак Польща втримала перевагу у кінцівці.

Другий сет також розпочався з переваги польської збірної – 7:4. Словенці зуміли відігратися та зрівняти рахунок, проте кінцівка залишилася за поляками, які знову перемогли 25:23.

У третій партії Словенія вийшла вперед на старті – 3:0. Однак Польща поступово відігралася, перехопила ініціативу та завершила сет перемогою.

Збірна Польщі вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату Європи. На попередньому Євро поляки здобули титул, а у двох попередніх розіграшах завершували виступи на стадії півфіналу.

Чемпіонат Європи-2026

Чоловіки. 1/2 фіналу

25 вересня

Словенія – Польща 0:3 (23:25, 23:25, 18:25)

Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.