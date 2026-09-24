Далі без чинних чемпіонів: визначилися всі півфіналісти Євро-2026

На чоловічому чемпіонаті Європи з волейболу визначилися всі півфіналісти.

За місце у фіналі зіграють Фінляндія та Франція, а в іншій парі зустрінуться Словенія та Польща.

Півфінальні матчі відбудуться 25 вересня в Ассаго поблизу Мілана.

Головну сенсацію цієї стадії створила Фінляндія, яка перемогла в Турині господарів турніру та чинних чемпіонів світу італійців – 3:2.

Суперником Фінляндії стане Франція, яка у трьох сетах обіграла Румунію. Польща так само без втрати партії пройшла Німеччину, а Словенія перемогла Бельгію з рахунком 3:1.

Матч за третє місце та фінал заплановані на 26 вересня.

Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.