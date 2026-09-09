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Ізраїль – Україна: де та коли дивитися матч 1-го туру чемпіонату Європи-2026

Олексій Мурзак — 9 вересня 2026, 21:10
Ізраїль – Україна: де та коли дивитися матч 1-го туру чемпіонату Європи-2026
FIVB

У четвер, 10 вересня, збірна України з волейболу зіграє перший матч на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме команда Ізраїлю.

Поєдинок 1-го туру в групі В розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, на Ютуб-каналі Суспільне Спорт та на платформі Київстар ТБ.

Також в межах турніру "синьо-жовті" зіграють з командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися ТУТ.

Напередодні відбувся перший матч групи В, у якому збірна Болгарії переграла Північну Македонію.

Груповий етап проходитиме за коловою системою, кожна команда зіграє по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройдуть до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

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