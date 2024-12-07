Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став володарем Золотого велосипеда (Velo d’Or) – престижної індивідуальної премії у шосейному велоспорті, яка є аналогом футбольного Золотого м’яча.

🏆 Tadej Pogacar is the 2024 Men's Vélo d'Or!

🏆 Tadej Pogacar est le Vélo d'Or Hommes 2024 !#velodor pic.twitter.com/ZNOrBnQDq6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 6, 2024

Лідер UAE Emirates завоював цю нагороду вдруге в кар’єрі, вперше він зробив це у 2021 році. У попередні два роки Тадей посідав у голосуванні третє місце.

У боротьбі за Золотий велосипед-2024 26-річний словенець випередив бельгійця Ремко Евенепула та нідерландця Матьє Ван дер Пула.

Також Погачар став володарем Трофею Едді Меркса, який вручається найкращому класичному одноденнику сезону.

Жіночий Золотий велосипед завоювала бельгійка Лотте Копеккі.

Нагадаємо, у 2024 році Погачар виграв Джиро д’Італія, Тур де Франс, Льєж – Бастонь – Льєж, Ломбардію та групову гонку чемпіонату світу, видавши один із найкращих сезонів у історії велоспорту.