Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Погачар став володарем Золотого велосипеда

Олег Дідух — 7 грудня 2024, 14:33
Погачар став володарем Золотого велосипеда
Тадей Погачар
x.com/TeamEmiratesUAE

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став володарем Золотого велосипеда (Velo dOr) – престижної індивідуальної премії у шосейному велоспорті, яка є аналогом футбольного Золотого м’яча.

Лідер UAE Emirates завоював цю нагороду вдруге в кар’єрі, вперше він зробив це у 2021 році. У попередні два роки Тадей посідав у голосуванні третє місце.

У боротьбі за Золотий велосипед-2024 26-річний словенець випередив бельгійця Ремко Евенепула та нідерландця Матьє Ван дер Пула.

Читайте також :
Проблеми Джиро д’Італія, скандальний трансфер Ван Гілса. Дайджест новин міжсезоння зі світу велоспорту

Також Погачар став володарем Трофею Едді Меркса, який вручається найкращому класичному одноденнику сезону.

Жіночий Золотий велосипед завоювала бельгійка Лотте Копеккі.

Нагадаємо, у 2024 році Погачар виграв Джиро д’Італія, Тур де Франс, Льєж – Бастонь – Льєж, Ломбардію та групову гонку чемпіонату світу, видавши один із найкращих сезонів у історії велоспорту.

велоспорт Тадей Погачар

велоспорт

Проблеми Джиро д’Італія, скандальний трансфер Ван Гілса. Дайджест новин міжсезоння зі світу велоспорту
Бельгійський велогонщик помер на свій 19-й день народження
Австралія довічно дискваліфікувала спортсмена, який приніс країні три медалі на Олімпійських іграх 2024
Камбек на Джиро, шалені спуски, дощова бруківка на Турі. Топ-10 моментів у кар’єрі Вінченцо Нібалі
Провал Падуна, вдалий дебют Царенка. Підсумки велосезону-2024 для українських гонщиків

Останні новини