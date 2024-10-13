Погачар побив рекорд Меркса і видав найкращий сезон в історії велоспорту

Вчора словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар в домінуючому стилі виграв Ломбардію-2024, яка була останнім Монументом сезону 2024 року. Монументи – це серія із п’яти найпрестижніших класичних одноденок календаря, окрім Ломбардії до цієї категорії входять Мілан – Санремо, Тур Фландрії, Париж – Рубе та Льєж – Бастонь – Льєж.

Суботня перемога дозволила Погачару встановити історичне досягнення: окрім "Потрійної корони" (перемога в одному сезоні в Джиро д’Італія, Тур де Франс та груповій гонці чемпіонату світу) він у 2024 році виграв ще й два Монументи (у квітні словенець став переможцем Льєж – Бастонь – Льєж), чого не вдавалося нікому.

Едді Меркс (1974 рік) та Стівен Роч (1987) у роки, коли брати "Потрійну корону", не вигравали жоден із Монументів.

Якщо винести за дужки групову гонку чемпіонату світу, то останнім, кому вдавалося виграти два Гран тури та два Монументи в один сезон, був Меркс, який робив це в 1972 та 1973 роках. У 1972 році "Каннібал" виграв зразу три Монументи – Мілан – Санремо, Льєж – Бастонь – Льєж та Ломбардію.

Окрім Меркса та Погачара, виграти два Гран тури та два Монументи в один сезон вдавалося тільки легендарному італійцеві Фаусто Коппі у 1949 році. Тоді він переміг на Джиро, Тур де Франс, Мілан – Санремо та Ломбардії.