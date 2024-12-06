Проблеми Джиро д’Італія, скандальний трансфер Ван Гілса. Дайджест новин міжсезоння зі світу велоспорту

Грудень – період глибокого міжсезоння у шосейному велоспорті. Гонщики та менеджери команд набираються сил і вже готуються до нового сезону, який стартує наприкінці січня. Втім, навіть у такий період життя у світі велоспорту вирує. До вашої уваги добірка найважливіших новин міжсезоння зі світу шосейного велоспорту.

Презентація Джиро д’Італія-2025

Головною епопеєю міжсезоння стала ситуація навколо презентації маршруту Джиро д’Італія-2025. Зазвичай церемонія презентації відбувається наприкінці жовтня, проте цього разу організатори, компанія RCS Sport, оголосила про перенесення події на невизначений термін, пояснивши це максимально розмитим формулюванням "з технічних причин".

Проте доволі швидко інсайдери повідомили, що причиною перенесення є проблеми з місцем старту "Корса роза" 2025 року. Grande partenza мала відбутися в Албанії, проте почалися проблеми. По-перше, політичні відносини між балканською державою та Італією ускладнилися через питання нелегальних мігрантів, по-друге – албанська сторона в останню мить захотіла переглянути фінансові умови угоди в сторону зменшення суми свого внеску на 20-30%.

Організаторам Джиро, компанії RCS Sport, це, звісно ж, не сподобалося. Переговори між сторонами тривають. Маршрут італійської супербагатоденки буде презентований 13 січня 2025 року. Питання щодо того, чи прийме Албанія старт гонки, буде остаточно вирішене в середині грудня. Якщо досягнути домовленості з Албанією так і не вийде, розглядаються запасні варіанти зі стартом на півдні Італії, найімовірніше – на Сицилії.

Організатори Джиро побоюються, що невизначеність стосовно маршруту гонки може відлякати від участі зірок на кшталт Йонаса Вінгегора чи Ремко Евенепула, тому, подейкують, керівництву команд таємно розіслали ескіз маршруту "Корса роза" для кращого розуміння того, якою буде гонка у 2025 році.

Ну а поки що організатори Джиро зіткнулися зі ще однією проблемою: один із ключових спонсорів гонки, енергетична компанія Enel, відмовилася від продовження співпраці з "Корса роза". RCS Sport при переговорах про продовження контракту запросили збільшення суми щорічного внеску з 7 до 8-9 мільйонів євро, Enel такі умови не влаштували.

Максім Ван Гілс: перехід зі скандальним присмаком

Головною трансферною епопеєю міжсезоння став перехід Максіма Ван Гілса. Бельгійський гонщик Lotto Soudal став одним із головних відкриттів сезону та привернув до себе увагу багатьох топкоманд. Проблема полягала у тому, що його контракт з Lotto Soudal був чинним ще два роки – до кінця сезону-2026. Проте наприкінці листопада Lotto Soudal офіційно повідомила про те, що Ван Гілс розірвав контракт в односторонньому порядку.

Бельгійцем цікавляться Астана, Ineos Grenadiers і Movistar, проте, найімовірніше, він продовжить кар’єру в Red Bull Bora. Lotto Soudal обурена тим, що не отримає ніякої компенсації за свого гонщика – наприклад, хоча би того 1 мільйона євро, які мав заробити Максім за два наступні роки контракту. Бельгійський клуб намагатиметься добиватися компенсації через суди.

Дії Red Bull Bora у багатьох викликали обурення: австро-німецький проєкт вже далеко не вперше веде переговори з гонщиками за спинами у команд, з якими у них є контракти на наступний сезон. Red Bull Bora підвищеними зарплатами заохочує спортсменів в односторонньому порядку розривати контракти зі своїми клубами, щоб не платити іншим командам компенсацій. Саме таким чином минулого року вони переманили Кіана Уйтдебрукса із Visma Lease a Bike. Скаржився на це і генеральний менеджер Soudal Quick Step Патрік Лефевр, коли Red Bull Bora намагалися переманити у них Ремко Евенепула.

Безумовно, з точки зору етики та моралі дії як Ван Гілса, так і Red Bull Bora викликають багато запитань, проте в юридичній площині Lotto Soudal, схоже, добитися нічого не вдасться: у контракті гонщика не була прописана сума відступних за дострокове розірвання угоди.

Здається, світовий велоспорт поступово входить в епоху повноцінних трансферів аля футбол, коли клуби, що відпускають свого виконавця, отримують за нього компенсацію. Повторювати помилки Lotto Soudal навряд чи хтось захоче, і , скоріше за все, найближчими роками все більше команд, підписуючи контракти з новими гонщиками, прописуватимуть суму відступних. UAE Emirates у новій угоді з Тадеєм Погачаром уже зробив це.

Інші трансфери

– Продовжує підсилюватися Астана, бюджет якої значно зріс із появою китайських інвесторів. Команда Олександра Вінокурова підписала експризера Ломбардії, Фаусто Маснаду із Soudal Quick Step. Патрік Лефевр фактично вигнав 30-річного італійця зі своєї команди. Причиною невдоволення менеджменту бельгійського проєкту були не лише часті травми Маснади, а і з його некерованістю та частим ігноруванням вказівок спортивних директорів підчас гонок.

– Після провального сезону покидає Movistar зірковий роздільник Ремі Каванья. Він продовжить кар’єру в Groupama FDJ, контракт розраховано на два роки.

– Ineos Grenadiers підписав Лукаса Хемілтона з Jayco AlUla. Сумнівний трансфер, враховуючи, що останні декілька сезонів 28-річний австралієць відверто провалив.

– Перспективний естонський спринтер Мадіс Міхкельс перейшов із Intermarche Wanty в EF Education, контракт розрахований на два роки. Проєкт Джонатана Вотерса також підписав італійського панчера Вінченцо Альбанезе, який покидає Arkea Samsic. Угода з ним розрахована на три сезони.

– З чуток, Visma Lease a Bike може підписати зіркового гонщика Ineos Grenadiers Егана Берналя. Такий трансфер міг би стати хорошим рішенням для всіх сторін. Британський проєкт може позбутися від дуже дорогого контракту зіркового колумбійця, який так і не може повернутися на колишній рівень після важкої травми у січні 2022 року.

Visma Lease a Bike може отримати шанс відродити гонщика з величезним потенціалом. Сам Берналь, імовірно, дещо втратить з точки зору фінансів, проте отримає хороший шанс перезапустити свою кар’єру.

– Том Підкок все-таки покине Ineos Grenadiers. На зіркового британця претендує Q36.5.

– Lotto Dstny, втративши Максіма Ван Гілса, підписала контракт на три роки з одним із найяскравіших молодих талантів, Ярно Відаром. 2024 рік він провів у молодіжній команді Lotto Dstny, де його одноклубником був, зокрема, й українець Данііл Яковлєв.

– Movistar продовжив контракти з двома зірковими колумбійцями – Фернандо Гавірією та Найро Кінтаною. Щодо останнього – рішення Еусебіо Унсуе дещо здивувало, враховуючи слабкі результати "Кондора" у минулому сезоні та конфлікт з керівництво щодо капітанського статусу на Вуельті.

– Філіппо Ганна може покинути Ineos Grenadiers наприкінці 2025 року, попри те, що його контракт розрахований до завершення сезону-2027. На підписання зіркового італійця претендують Lidl Trek і UAE Emirates. Найближчим часом Ганна планує відмовитися від виступів на треку та зосередиться на велошосе, головна мета – виграти один із Монументів. Причини концентрації на шосе очевидні: Філіппо хоче якомога вигідніше себе продати.

Інші новини

– Стали відомі фінансові деталі нового контракту Тадея Погачара з UAE Emirates. За 6 років зірковий словенець заробить 50 мільйонів євро, тобто 8,3 мільйони на рік. В угоді прописана клаусула в розмірі 200 мільйонів євро.

З планами стосовно гонок на наступний сезон Тадей вже визначився. Захищати титул чемпіона Джиро д’Італія словенець не планує, проте знову поїде Тур де Франс. Навесні він зробить ставку на одноденні класики, включно з Мілан – Санремо, Туром Фландрії та Льєж – Бастонь – Льєж. Дебют на Париж – Рубе відкладається ще як мінімум на рік. Після Тур де Франс Погачар точно виступить на чемпіонаті світу, а також, імовірно, візьме участь у Вуельті.

– Бен О’Коннор, який перейшов із Decathlon Ag2r в Jayco AlUla, у 2025 році планує їхати Тур де Франс. Навесні він планує виступити на одноденках, включно з Льєж – Бастонь – Льєж. Після Туру можлива також участь у Вуельті.

– Зірковий спринтер Lidl Trek Джонатан Мілан у 2025 році, ймовірно, виступить на Тур де Франс, при цьому пропустивши Джиро д’Італія. Як і Ганна, Мілан у 2025 році планує відмовитися від виступів на треку. У листопаді спортивний директор Lidl Trek Ярослав Попович в інтерв’ю Чемпіону заявив про те, що у 2025 році Джонатан, імовірно, виступить на Париж – Рубе. На "Північне пекло" націлений і британський роздільник Джошуа Тарлінг з Ineos Grenadiers.

– Поява китайських інвесторів призведе до зміни назви команди Астана. Найімовірніше, з 2025 року проєкт називатиметься XdS (Carbon-Tech) — Astana Qazaqstan.

В керівництві команди вже відбуваються суттєві зміни. В якості спортивних директорів до Астани приєдналися колишній гонщик Sky Пітер Кеннак і Даріо Катальдо, який спортивну кар’єру завершив лише наприкінці поточного сезону. Також з Intermarche Wanty переманили Лоренцо Лапажа.

Приєднався до Астани і Алекс Даусетт, який обійме посаду інженера з продуктивності. Він працюватиме над оптимізацією посадки гонщиків у гонці з роздільним стартом.

– Тома Воклер залишиться на посаді головного тренера збірної Франції. Він відхилив пропозиції від ряду клубів, які хотіли бачити його у себе на посаді спортивного директора.

– Андрей Амадор оголосив про завершення кар’єри. Де-факто він не виступав ще з травня поточного року, коли гонщика EF Education підчас тренування збила вантажівка. Повною мірою відновитися від отриманих травм 38-річний костариканець так і не зумів.

– Йонас Вінгегор у 2025 році планує виступити на чемпіонаті світу в Руанді. Щодо участі в Джиро д’Італія, то остаточного рішення датчанин ще не ухвалив.

– Попри стихійне лихо у Валенсії, у 2025 році багатоденка Вольта Комунітат Валенсіана відбудеться в заплановані терміни – у лютому. А ось інша багатоденка, яка мала відбутися в лютому, Тур Колумбії, скасована через проблеми з фінансуванням.

– Спортивний директор UAE Emirates Фабіо Бальдато заявив, що провів серйозну розмову з Хуаном Аюсо, донісши до нього необхідність допомагати партнерам по команді в гонках. Таким чином, чутки про конфлікт іспанця з Тадеєм Погачаром і керівництвом команди, який виник підчас Тур де Франс, по суті підтвердилися.

Також Бальдато заявив, що у 2025 році Аюсо поїде на Джиро одним із двох капітанів команди, на рівних з Ісааком дель Торо. Окрім них, до складу UAE Emirates, скоріше за все, увійдуть Рафал Майка, Фелікс Гроссшартнер, Джонатан Нарваес, Хуан Себастьян Молано, Нелсон Олівейра та Алессандро Кові або Філіппо Борончіні.

На Тур де Франс, згідно з планом, відправиться наступний склад: Тадей Погачар, Адам Єйтс, Жоау Алмейда, Павєл Сіваков, Брендон МакНалті, Марко Солер, Нільс Політт і Домен Новак.

– Організатори Вуельти офіційно підтвердили, що у 2025 році гонка стартуватиме й П’ємонті, Італія, де відбудуться перші три етапи. Перший із них, із Турину до Новари, буде рівнинним. Наступного дня – фініш на Лімоне П’ємонте – горі, яка приймала розв’язку гірського етапу на Джиро-2005. На третьому етапі на гонщиків чекатиме горбата дистанція, яка підходить для панчерів або для перемоги відриву. Презентація всього маршруту Вуельти запланована на 19 грудня.

– Міжнародний союз велосипедистів (UCI) зробив більш жорсткими правила щодо дозволених кольорів форм команд Світового туру. Клуби будуть змушені уникати кольорів, близьких до призових майок Гран турів. Самі ж організатори супербагатоденок зобов’язані презентувати дизайн своїх майок щонайменше за 6 місяців до старту гонки.

Насправді ж такі суворі обмеження призведуть до того, що вибір дозволених кольорів для команд значно звузиться, і ми побачимо велику кількість майок команд, дуже схожих за дизайном між собою, розрізнити які з вертолітного плану буде майже неможливо.

– Також UCI роздумує над тим, щоби враховувати очки, зароблені на треку та маунтинбайку в шосейний рейтинг. Ще одна сумнівна ініціатива, враховуючи, що більшості команд рейтинг UCI не надто цікавий: по-справжньому велике значення він має лише для клубів, які борються за виживання у Світовому турі або за потрапляння до нього.

– Відомий інсайдер Чіро Сконьямільо наприкінці листопада побував на семінарі команд Світового туру та отримав доступ до фінансової інформації щодо команд, яка ніде офіційно не публікується. Наприклад, сумарний бюджет усіх 18 команд Світового туру у 2025 році складе 570 мільйонів євро, тобто в середньому 31,7 мільйони на команду. Протягом останніх років ця цифра невпинно росте: ще у 2021 році сумарний бюджет усіх команд елітного дивізіону складав 379 мільйонів євро.

Бюджет UAE Emirates і Visma Lease a Bike у 2025 році складе приблизно 60 мільйонів євро. У Red Bull Bora – близько 50 мільйонів. Бюджет Ineos Grenadiers, яка протягом багатьох років була найбагатшою командою світу, не називається.

Бюджет команд другого за силою, Проконтинентального дивізіону, також зростає. Ще у 2022 році сукупний бюджет складав 99 мільйонів євро на 17 команд, зараз – 149 мільйонів.

Зарплати гонщиків також постійно зростають. Ще у 2021 році середня зарплата гонщика Світового туру складала 373 тисячі, на 2025 рік – уже 501 тисяча.

– 3 грудня Ремко Евенепул потрапив у ДТП, врізавшись у відкриті двері фургону бельгійської поштової служби. Лідера Soudal Quick Step негайно доправили до лікарні, первинне обстеження виявило у нього перелом ключиці. Проте згодом стало відомо, що ситуація насправді ще гірша: у Ремко також переломи ребер, лопатки та правої руки, а також забій легень.

Реабілітація Евенепула займе близько трьох місяців. Це означає, що абсолютний олімпійський чемпіон Парижа, скоріше за все, пропустить сезон весняних класик. Його участь у Джиро д’Італія також під питанням.