Зірковий португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда зійшов з Тур де Франс-2025. Це трапилося у неділю, 13 липня, за 80 км до фінішу дев’ятого етапу гонки.

Два дні тому під час сьомого етапу Алмейда впав і отримав численні забої та перелом ребра. Попри травми, 26-річний спортсмен вирішив продовжувати боротьбу, проте зумів проїхати з переломом сумарно лише 270 км.

Алмейда був не лише ключовим помічником лідера загального заліку, словенця Тадея Погачара, а й одним із головних претендентів на подіум загального заліку. До падіння він ішов на 7 місці в загальному заліку.

Нагадаємо, Алмейда у поточному сезоні виграв три такі престижні багатоденки, як Тур Країни Басків, Тур Романдії та Тур Швейцарії.