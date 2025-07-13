Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Алмейда зійшов з Тур де Франс-2025

Олег Дідух — 13 липня 2025, 16:57
Алмейда зійшов з Тур де Франс-2025
Жоау Алмейда
Getty Images

Зірковий португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда зійшов з Тур де Франс-2025. Це трапилося у неділю, 13 липня, за 80 км до фінішу дев’ятого етапу гонки.

Два дні тому під час сьомого етапу Алмейда впав і отримав численні забої та перелом ребра. Попри травми, 26-річний спортсмен вирішив продовжувати боротьбу, проте зумів проїхати з переломом сумарно лише 270 км.

Алмейда був не лише ключовим помічником лідера загального заліку, словенця Тадея Погачара, а й одним із головних претендентів на подіум загального заліку. До падіння він ішов на 7 місці в загальному заліку.

Нагадаємо, Алмейда у поточному сезоні виграв три такі престижні багатоденки, як Тур Країни Басків, Тур Романдії та Тур Швейцарії.

Алмейда травма Тур де Франс

Алмейда

Алмейда продовжить боротьбу за Тур де Франс із переломом ребра
Погачар vs Вінгегор, епізод №5. Прев’ю Тур де Франс-2025
Алмейда виграв Тур Швейцарії, скандал навколо Де Бондта. Підсумки тижня у велоспорт
Алмейда виграв Тур Швейцарії-2025
Тур Швейцарії. Алмейда здобув другу перемогу

Останні новини