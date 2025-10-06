Тренер Севільї – про розгром Барселони: Треба було провести ідеальний матч
Головний тренер Севільї Матіас Алмейда висловився про розгром каталонської Барселони в матчі Ла Ліги.
Емоції фахівця передає AS.
"Нам дуже потрібно було виграти вдома, тому я радий. Ми не перемагали на цьому стадіоні Барселону вже 10 років та перервали безліч негативних серій.
Ми добре підготувались до гри і все вийшло якнайкраще. Проти Барселони треба було зіграти ідеальний матч – все пройшло саме так, як ми і планували", – розповів Алмейда.
Через цю поразку "блаугранас" втратили перше місце – у них 19 очок, тоді як у Реала 21 заліковий бал. Севілья розмістилась на шостому місці турнірної таблиці Ла Ліги – 13 очок.
У наступному матчі Севілья гратиме з Мальоркою – поєдинок відбудеться 18 жовтня о 15:00 за київським часом.
