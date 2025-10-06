Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Севільї – про розгром Барселони: Треба було провести ідеальний матч

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 14:01
Тренер Севільї – про розгром Барселони: Треба було провести ідеальний матч
Севілья

Головний тренер Севільї Матіас Алмейда висловився про розгром каталонської Барселони в матчі Ла Ліги. 

Емоції фахівця передає AS.

"Нам дуже потрібно було виграти вдома, тому я радий. Ми не перемагали на цьому стадіоні Барселону вже 10 років та перервали безліч негативних серій.
Ми добре підготувались до гри і все вийшло якнайкраще. Проти Барселони треба було зіграти ідеальний матч – все пройшло саме так, як ми і планували", – розповів Алмейда.

Через цю поразку "блаугранас" втратили перше місце – у них 19 очок, тоді як у Реала 21 заліковий бал. Севілья розмістилась на шостому місці турнірної таблиці Ла Ліги – 13 очок.

У наступному матчі Севілья гратиме з Мальоркою – поєдинок відбудеться 18 жовтня о 15:00 за київським часом.

Раніше "нервіонці" розірвали контракт з ексфорвардом Манчестер Сіті.

Алмейда Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья

Алмейда

Третій Гран тур Вінгегора, перший подіум Підкока. Підсумки Вуельти-2025
Вінгегор виграв Вуельту-2025
Вінгегор забезпечив собі перемогу на Вуельті, Підкок втримався на подіумі
Вуельта. Ганна виграв розділку, Вінгегор зберіг лідерство
Скандали навколо протестувальників, Вінгегор перейшов до оборони. Підсумки другого тижня Вуельти-2025

Останні новини