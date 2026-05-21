Екстренер Севільї очолить мексиканський клуб

Відомий аргентинський фахівець Матіас Алмейда стане новим головним тренером мексиканського Монтеррея.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили умови контракту, який буде розрахований на два роки. Офіційне оголошення про призначення Алмейди відбудеться незабаром.

Попереднім місцем роботи 52-річного аргентинця була Севілья, звідки його звільнили у березні поточного року.

Алмейда вже працював у Мексиці з Гвадалахарою в 2015 – 2018 роках. Виграв з клубом 5 трофеїв, серед яких – Ліга чемпіонів КОНКАКАФ 2018 року. Також очолював Рівер Плейт, Банфілд, Сан-Хоче Ерскуейкс і грецький АЕК.

В якості гравця Алмейда відомий за виступами за збірну Аргентину, а також Рівер Плейт, Севілью, Лаціо, Парму, Інтер, Брешію, Кільмес, Лін і Фенікс.