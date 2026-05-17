Зірковий партнер Погачара по команді пропустить Тур де Франс

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда пропустить Тур де Франс-2026.

Головною метою сезону-2026 для Алмейди була Джиро д'Італія, проте наприкінці квітня португальцеві довелося відмовитися від участі у першому Гран турі сезону через хворобу, яку він переніс навесні.

Керівництво UAE Emirates вважає, що Алмейда не встигне набрати оптимальну форму до Тур де Франс, тому пропустить і "Велику петлю". При цьому, до гонок Жоау повернеться вже 7 червня, коли вийде на Туру Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне).

Головною метою сезону для Алмейди тепер буде Вуельта (22 серпня – 13 вересня), на якій він минулого року посів 2 місце в загальному заліку.