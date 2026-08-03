Погачар виступить на Вуельті-2026

Зірковий словенський велогонщик Тадея Погачар візьме участь у Вуельті-2026.

При це повідомляє пресслужба його команди, UAE Emirates, яка опублікувала склад на Вуельту.

Окрім Погачара, до нього увійшли Жоау Алмейда, Домен Новак, Іво Олівейра, Павел Сіваков, Пабло Торрес, Кевін Вермарке та Джей Вайн. Вуельта-2026 стартує 22 серпня у Монако та завершиться 13 вересня у Мадриді.

В 2019 році Погачар дебютував на Гран турах саме на Вуельті. Тоді він виграв три етапи, а також посів третє місце в загальному заліку та завоював білу майку найкращого молодого гонщика.

Після того Погачар на Вуельті більше не з'являвся, і іспанська гонка залишається єдиним із трьох Гран турів, які словенець ще не вигравав. Нещодавно Тадей вп'яте в кар'єрі виграв Тур де Франс.