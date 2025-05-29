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Ще один передстартовий топфаворит Джиро-2025 зійшов із гонки

Олег Дідух — 29 травня 2025, 16:13
Ще один передстартовий топфаворит Джиро-2025 зійшов із гонки
Хуан Аюсо
LaPresse

Іспанський велогонщик команди UAE Emirates Хуан Аюсо зійшов із Джиро д’Італія-2025 під час 18 етапу багатоденки. Таким чином, боротьбу на Джиро-2025 уже припинили обидва передстартові топфаворити – Прімож Рогліч покинув гонку на 16 етапі.

Аюсо на нинішній Джиро виграв сьомий етап. Перед початком третього тижня він посідав третє місце в загальному заліку із відставанням усього в 1 хвилину і 26 секунд від лідера.

Проте 22-річний іспанець провалив 16 і 17 етапи Джиро, опустившись на 26 місце в генеральній класифікації та втративши усі шанси на перемогу. Імовірно, такий провал Аюсо пов’язаний із пошкодженням коліна, яке іспанець отримав у результаті падіння на 9 етапі.

Зазначимо, що партнер іспанця по UAE Emirates Ісаак Дель Торо наразі очолює загальний залік Джиро.

Джиро д'Італія Хуан Аюсо

Хуан Аюсо

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