Тур Овернь-Рона-Альпи. Дель Торо виграв гірський етап

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем сьомого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи. У суботу, 13 червня, гонщики подолали 134 км дистанції з Ла Брідуара до гірського фінішу на Гран Коломб'є.

Маршрут 7 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

Дель Торо на 24 секунди випередив іспанця Хуана Аюсо із команди Lidl Trek. Топ-3 із відставанням у 38 секунд замкнув норвежець Тобіас Халланд Йоханнессен із UnoX.

Талановитий француз Поль Сейксас із Decathlon CMA CGM на старті етапу неприємно впав та був змушений відігрувати майже 4 хвилини відставання від пелотону. В підсумку він фінішував сьомим із відставанням у 1 хвилину та 21 секунду. Жовту майку лідера загального заліку зберіг австралієць Люк Таквелл із Red Bull Bora.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Напередодні шостий етап виграв Максім Ван Гілс. У неділю, 14 червня, Тур Овернь-Рона-Альпи-2026 завершиться 120-кілометровим гірським етапом із Бофра до Плато де Солезон.