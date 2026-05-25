Вінгегор перехопив лідерство, Нарваес користується невдачами спринтерів. Підсумки другого тижня Джиро д’Італія

Нарваес втрутився у боротьбу за спринтерський залік

Після першого тижня Джиро ми оцінювали шанси Джонатана Мілана повернутися у боротьбу за цикламенову майку, проте за другий ситуація в цій номінації суттєво змінилася. Мілан остаточно змирився зі втратою шансів на цикламенову майку – про це найяскравіше свідчило те, що на 15 етапі він навіть не брав участі у проміжному спринті.

Втім, капітуляція Мілана зовсім не означає, що Поль Маньє без боротьби забере спринтерський залік. Його головним суперником несподівано став Джонатан Нарваес, який із відриву виграв 11 етап, на 12-му посів 8 місце, а завдяки участі у відриві дня на 14 етапі навіть перехопив цикламенову майку у Маньє.

Втім, лише на один день – на 15 етапі Поль її собі повернув. Тим не менш, перед стартом третього тижня лідер Soudal Quick Step не виглядає фаворитом у спринтерському заліку. Запас у 14 очок може дуже швидко розтанути: 17 і 18 етапи чудово підходять Нарваесу та можуть принести йому ще одну чи навіть дві перемоги, на високогірних етапах Джонатан може відбиратися у відриви дня та поповнювати свою скарбничку, в той час як у Маньє для набору суттєвої кількості очок залишився лише один етап – фінальний у Римі.

Як же француз, який домінує у спринтах на нинішній Джиро, опинився у такій ситуації? Причин декілька. Перша і головна – це банально те, що рівнинних етапів на цій Джиро вкрай мало. Друга – те, що із цих небагатьох шансів, які чистим спринтерам залишили, фінішери не зуміли витиснути максимум.

Про завал у Неаполі на першому тижні ще ніхто не забув, але те, як бездарно пелотон віддав перемогу на 15 етапі відверто слабкому за складом учасників відриву, виглядало просто епічно – основна група у певний момент випустила з-під контролю ситуацію там, де цього, здавалося би, зробити просто неможливо.

Втім, такі фейли пелотону значною мірою випливають з першої причини. Через малу кількість рівнинних етапів команд із потужними спринтерськими поїздами на цьогорічній Джиро вкрай мало – за великим рахунком, це тільки Soudal Quick Step і Unibet Rose Rockets. І їхніх ресурсів для контролю за такими етапами як 15-й виявилося недостатньо. Інші команди ж справедливо вирішили, що везти великі спринтерські поїзди на гонку з такою малою кількістю рівнинних етапів недоцільно.

І, якщо дивитися на маршрути минулорічного на цьогорічного Тур де Франс, то все це виглядає не епізодичним явищем, а стійкою тенденцією. Рівнинних групових етапів стає дедалі менше, і це може призвести до відмирання такого амплуа як чистий спринтер. А цього би відверто не хотілося. Проте організатори Гран турів готові заради вищих телерейтингів тут і зараз наносити таку глобальну та довгострокову шкоду велоспорту.

Варто зазначити, що на цьогорічній Джиро, окрім рівнинних етапів, було і кілька "пограничних" горбистих, на яких сценаріїв розвитку було багато, і за більш-менш спокійного ходу гонки там чисті спринтери також могли отримати свої шанси. Проте цього не трапилося ні на 4, ні на 12 етапі, і обидва рази шанси спринтерів знищила одна і та ж команда – Movistar, яка вірила у свого фінішера-універсала Орлуїса Аулара та влаштовувала серйозний просів у пелотоні.

І обидва рази зусилля іспанців були марними. На 4 етапі Аулар програв спринт Нарваесу, а на 12-му пелотон прогавив пізню сольну атаку Алека Сегарта. Абсолютно безглузда тактична помилка від Movistar та інших команд, які розраховували на перемогу того дня: вони чомусь вирішили, що Visma Lease a Bike нейтралізує цю атаку за них, хоча нідерландцям того дня потрібно було не за перемогу на етапі боротися, а просто безпечно довезти Йонаса Вінгегора до фінішу, що вони і зробили. А Movistar та інші залишилися біля розбитого корита.

Як же Soudal Quick Step збирається боротися з Нарваесом на третьому тижні? Найбільш очевидний варіант – намагатися не відпускати еквадорця у відриви. Проте в такому випадку UAE Emirates може працювати на те, щоби ці відриви добирали, а сам Нарваес 17 і 18 етапи може виграти і з пелотону. Проте все ж не будемо забувати, що в UAE Emirates три гонщики вже давно зійшли Джиро, і ресурсів для того, щоби нейтралізовувати відриви, може виявитися замало – навіть якщо цю різношерсту та слабко контрольовану компанію вдасться об'єднати навколо такої мети як цикламенова майка для Нарваеса.

Як би там не було, доводиться лише повторювати те, про що вже говорилося після першого тижня: дуже тішить, що за перемогу в спринтерському заліку точитиметься справжня безкомпромісна боротьба. І той факт, що вестимуть її два абсолютно різних за характеристиками гонщики, робитиме її ще цікавішою – все вирішуватимуть тактичні ходи, а не просто те, у кого більше Ватт у ногах під час фінішного спурту.

Вінгегор перехопив рожеву майку

На 14 етапі відбулася зміна лідера не лише у спринтерському, а й у загальному заліку. Трапилося невідворотне – Йонас Вінгегор скинув з першого місця Афонсу Еулаліу. Таким чином, данець став 26-м гонщиком у історії, який за кар'єру приміряв лідерські майки на всіх трьох Гран турах. Тепер завдання – довезти майку до фінішу та стати восьмим у історії, хто всі три супербагатоденки вигравав.

Втім, починався тиждень для Вінгегора невдало – зі слабкого виступу в розділці, де він посів лише 13 місце з відставанням у 2:59 від Філіппо Ганни. При чому, розкладка лідера Visma Lease a Bike по дистанції вийшла дуже поганою. З кожним кілометром він виглядав дедалі гірше, і останню третину дистанції пройшов лише з 31-м графіком.

Через кілька днів Вінгегор зізнався, що перед другим днем відпочинку прихворів, і проблеми зі здоров'ям давалися взнаки в тому числі під час розділки. Зрозуміло, що сам гонщик наважиться розповісти про таке лише постфактум, проте чи вірити словам Йонаса – особиста справа кожного.

В цілому ж його регрес у розділках на Гран турах виглядає стійкою тенденцією. Якщо в 2023 році данець шокував усіх космічним виступом на розділці до Комблу на Тур де Франс, то тепер від того блиску не залишилося і сліду. Минулого року було 12 місце у рівнинній розділці на "Великій петлі", 9 місце на Вуельті. І ось тепер – 13 місце на Джиро, яке цілком вписується у цю негативну тенденцію.

Втім, на 14 етапі Вінгегор більш ніж впевнено розправився із суперниками у великих горах. Йонас очевидно почувався значно краще, ніж у розділці, тому повірити в те, що під час індивідуальної гонки його фізичні можливості були сковані недомаганням, дійсно можна. Як би там не було, найважче для лідера Visma Lease a Bike, схоже, вже позаду.

У команді відчувають комфортну впевненість у перспективах Вінгегора, і найкраще свідчення цьому – те, що Давіде Піганцолі у великих горах не експлуатували на максимум: талановитому італійцеві дозволяють реалізовувати власні амбіції. І він цими шансами користується сповна: четверте місце на 14 етапі дозволило йому піднятися на десяту позицію в загальному заліку.

Безумовно, якщо раптом у Вінгегора на третьому тижні виникнуть серйозні проблеми у великих горах, то Піганцолі доведеться забути про власні амбіції. Проте якщо для Visma Lease a Bike все піде за планом, то Давіде під силу піднятися ще на кілька позицій у генеральній класифікації.

Сам італієць говорить про те, що у команді в нього дуже вірять і розглядають як потенційного лідера в довгостроковій перспективі. Ну а поки що можна лише констатувати: той прорив Піганцолі на якісно новий рівень після переходу зі скромної Polti Kometa у Visma Lease a Bike, якого всі чекали у поточному сезоні, таки трапився. Давіде, який на юніорському рівні був на рівних із Джуліо Пелліццарі, зараз виглядає рівноцінним суперником гонщику Red Bull Bora і серед дорослих.

Питання лише в тому, чому в якості своєї першої професійної команди італієць обрав Polti Kometa. При всій повазі до проєкту Івана Бассо, період Піганцолі в цій команді виглядає як два роки втрачених можливостей для прогресу, і зараз доводиться у експрес-режимі надолужувати цей втрачений час.

Другим на 14 етапі, як і на попередніх гірських, знову був Фелікс Галль. Проте цього разу за своїм рівнем він був значно далі від Вінгегора та ближче до інших суперників, ніж на Блокхаусі та Корно алле Скале. Якщо на двох гірських фінішах першого тижня його відставання від данця не перевищувало 15 секунд, то на Пілі лідер Decathlon CMA CGM програв 49 секунд.

Як би там не було, після прогнозовано слабкого виступу в розділці Галль зробив важливий крок до подіуму, пройшовши мультигірський етап із довгими спусками без часових втрат відносно інших претендентів на подіум. Найнебезпечнішим для австрійця буде королівський 19-й етап у Доломітах – там проблеми Фелікса з проходженням спусків можуть проявитися повною мірою.

Ну а Афонсу Еулаліу рожеву майку лідера таки віддав, проте різкого провалу в загальному заліку не трапилося – принаймні, поки що. На третій день відпочинку португалець пішов на другому місці в загальному заліку та в білій майці найкращого молодого гонщика. Найімовірніше, і те, й інше на третьому тижні гонщик Bahrain Victorious втратить, проте питання в тому, наскільки різким буде його просідання.

За тим рівнем, який Еулаліу демонстрував у перші два тижні, він виглядає більш ніж реальним претендентом на топ-10 загального заліку. Питання лише в тому, якою мірою такі солідні виступи Афонсу в горах були обумовлені фактором морально-вольових якостей, і чи не трапиться на третьому тижні різкого обвалу. Для Еулаліу наступає доленосний тиждень у кар'єрі. Тиждень, коли португалець може довести, що є дійсно перспективним багатоденником, а не просто героєм моменту, про якого завтра всі забудуть.

Red Bull Bora залишається у боротьбі за подіум

По ходу другого тижня Джиро з'ясувалося, що проблеми з травленням були не лише у Джуліо Пелліццарі, а й у іншого лідера Red Bull Bora, Джея Хіндлі. Команді Ральфа Денка не пощастило: гастроентерит спіткав трьох гонщиків команди (третім став Джанні Москон), і двома із них виявилися лідери та претенденти на загальний залік.

На другому тижні гастроентерит сковував можливості і Пелліццарі, і Хіндлі – обоє проїхали трохи нижче своїх реальних можливостей і розділку, і гірський етап до Піли. Проте трагедії ні для італійця, ні для австралійця не трапилося – обидва залишаються в реальній боротьбі за місце на подіумі. Втім, лише за одне: зважаючи на силу Галля, піднятися на подіум удвох гонщикам Red Bull Bora навряд чи вдасться.

Головним суперником дуету з Red Bull Bora в боротьбі за третє місце є Таймен Аренсман, який видав дуже неоднозначний другий тиждень. Спершу нідерландець проїхав блискучу розділку: обіграв усіх суперників по загальному заліку та посів 2 місце, програвши лише партнеру по команді Філіппо Ганні. Проте на етапі до Піли лідер Netcompany Ineos розчарував, програвши не лише Вінгегору та Галлю, а й Піганцолі та дуету з Red Bull Bora.

Враховуючи схильність Аренсмана додавати по ходу Гран турів, від Таймена точно можна було чекати чогось більшого. І якщо на третьому тижні Хіндлі та Пелліццарі зможуть остаточно відновитися після гастроентериту, то із потраплянням на подіум у лідера Netcompany Ineos можуть виникнути дуже великі проблеми. Заспокоювати Аренсмана може хіба що дуже солідний виступ на етапі до Піли Егана Берналя – у такій формі колумбієць може стати важливим помічником на вирішальних етапах третього тижня.

Інші генеральщики, схоже, із боротьби за подіум випали. Бен О'Коннор, як і Арсенсман, сильно виступив у розділці (11 місце та третє серед генеральщиків), проте провалив гірський етап до Піли, де програв усім прямим конкурентам по загальному заліку включно з Еулаліу. Схоже, що про повернення австралійця до рівня 2024 року говорити ще рано.

Ще більше паралелей з Аренсманом прослідковується у виступі на другому тижні Дерека Джі. Канадець також дуже класно проїхав розділку (п'ятий результат) і розчарував у горах на 14 етапі, попри те, що лідер Lidl Trek, як і Аренсман, відноситься до числа тих генеральщиків, які додають по ходу Гран туру.

У Джі могли би ще бути шанси на подіум, якби не хвилина відставання, яку він піймав на першому тижні через завал на другому етапі. Безумовно, Дерек ще може піднятися вище ніж поточне дев'яте місце, проте до чільної трійки дотягнутися буде вже майже нереально. Тим більше, що статус претендента на загальний залік не звільняє Джі від роботи на команду – на 15 етапі йому доводилося працювати на Джонатана Мілана, включаючись у погоню за відривом дня.

Що стосується двох капітанів Tudor, то Майкл Сторер впевнено тримається у топ-10 та уникнув провалу на етапі до Піли, проте класу для реальної боротьби за подіум австралійцеві трохи бракує. А ось Матіс Рондель другий тиждень занести собі в актив не може. Доволі слабкі виступи як у розділці, так і в горах викинули молодого француза за межі топ-10 загального заліку. Схоже, що відновлення на тритижневу дистанцію Гран туру 22-річному гонщику поки що бракує.