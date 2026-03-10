Париж – Ніцца. Ineos Grenadiers виграли командну розділку

Британська велокоманда Ineos Grenadiers виграла третій етап престижної французької велобагатоденки Світового туру Париж – Ніцца: командну гонку з роздільним стартом на 23,5 кілометри з Кон-Кур-сюр-Луар до Пуайї-сюр-Луар.

Маршрут 3 етапу paris-nice.fr

Вони на 2 секунди випередили німецько-американську Lidl Trek. Топ-3 замкнула французька Decathlon CMA CGM. Жовту майку лідера загального заліку перехопив іспанський велогонщик Хуан Аюсо із команди Lidl Trek.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Напередодні другий етап Париж – Ніцца виграв німець Макс Кантер. У середу, 11 березня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 195 км горбистої дистанції з Бурга до фініш у пагорб в Ушоні.